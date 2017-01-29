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Общество
Дедушка Путина и Шойгу думал назвать сына Рейганом

Дедушка Путина и Шойгу думал назвать сына Рейганом

23:31  29 Января 2017
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Дедушка Путина и Шойгу думал назвать сына Рейганом

Москва, 29 января. Семейная пара из Владимирской области нарекла своих детей в честь российских политических деятелей. Мальчики получили имена Путин и Шойгу.

На столь необычных именах настоял дедушка Рахмон Джураев. Отец семейства полагает, что имя принесет внукам удачу, и сделает их знаменитыми. Джураев ожидает еще как минимум трех детей.

По признанию деда, своего сына он хотел назвать Рейганом за его дружественный настрой по отношению к России, — передает Life.ru.

Ранее литовский депутат, пожелавший отобрать Калининград у России, получил прозвище «бредящий шпрот».

#владимир путин #сергей шойгу
Сергей Свазовский
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