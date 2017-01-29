Эксперт объяснил, зачем Британии эсминец в Черном море

Москва, 29 января. Власти Великобритании, отправляя в Черное море эсминец, хотят показать боеспособность флота. Такое мнение высказал кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев.

По словам руководителя Общероссийского движения поддержки флота, в Лондоне планируют занять место Соединенных Штатов Америки в черноморском регионе.

«Великобритания, направляя свой так называемый десантно-миссионный корабль Diamond в Черное море, хочет занять там место США, показать, что у нее есть боеспособный флот», — рассказал РИА Новости капитан первого ранга.

Ненашев отметил, что в настоящее время Великобритания переживает период неопределенности после Brexit. После того, как новое американское руководство решило переключиться на внутренние проблемы, в Лондоне решил восстановить былое морское величие.

Напомним, ранее стало известно о переброске эскадренного миноносца HMS Diamond к берегам Украины.