Баш на баш: в Совфеде предложили Литве вернуть России Виленский край

Москва, 29 января. В ответ на заявление литовского депутата о Калининградской области в Совете Федерации напомнили о статусе Виленского края. Об этом заявил заместитель руководителя Совфеда Владимир Джабаров.

По словам сенатора, литовскому руководству сначала следует вспомнить, что советская власть предоставила Литве территории.

«Слабо вернуть России Вильнюсский край?» — ответил литовскому парламентарию Джабаров, передает РИА Новости.

Ранее член парламента Литвы Линас Бальсис заявил, что ЕС следует подумать над возвращением Калининградской области.

Читайте также: Эксперт посмеялся над заявлением депутата из Литвы о «возврате» Калининградской области