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Политика
Баш на баш: в Совфеде предложили Литве вернуть России Виленский край

Баш на баш: в Совфеде предложили Литве вернуть России Виленский край

23:07  29 Января 2017
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Баш на баш: в Совфеде предложили Литве вернуть России Виленский край

Москва, 29 января. В ответ на заявление литовского депутата о Калининградской области в Совете Федерации напомнили о статусе Виленского края. Об этом заявил заместитель руководителя Совфеда Владимир Джабаров.

По словам сенатора, литовскому руководству сначала следует вспомнить, что советская власть предоставила Литве территории. 

«Слабо вернуть России Вильнюсский край?» — ответил литовскому парламентарию Джабаров, передает РИА Новости.

Ранее член парламента Литвы Линас Бальсис заявил, что ЕС следует подумать над возвращением Калининградской области.

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Настасья Шеркунова
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