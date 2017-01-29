Клоун на час: пользователи Facebook откликнулись на конкурс Захаровой о гневном Джонсоне

Москва, 29 января. Пользователи социальной сети Facebook поспешили принять участие в конкурсе представителя МИД РФ Марии Захаровой на лучшую карикатуру по теме «Борис Джонсон пришел в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин».

Пользователь Александр Мазанов остроумно отмечает, что и сам мэр Лондона — живая карикатура, назвав Джонсона «клоуном на час».

Пользователь Diana Gayane Werk похвалила «дипломатию нашей Маши», которой, как она полагает, европейцам остается лишь позавидовать.

Evgeny Utkin огорчился, что Захарова не отправилась в столицу Великобритании, предрекая англичанам белую горячку.

Ранее Мария Захарова организовала конкурс карикатур, посвященный реакции мэра Лондона Бориса Джонсона на ее приглашение в палату общин.