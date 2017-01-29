Солист «Иванушек» высказался о смерти основателя Soho Rooms Сергея Ткаченко

Москва, 29 января. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что, по его мнению, смерть основателя Soho Rooms Сергея Ткаченко стала результатом несчастного случая.

Он отметил, что трагедия стала полной неожиданностью для всех. Григорьев-Аполлонов охарактеризовал погибшего как самого интеллигентного и внимательного человека ресторанной сферы.

Солист «Иванушек» добавил, что с Ткаченко его связывали дружеские отношения на протяжении 20 лет с момента создания группы «Тет-а-тет».