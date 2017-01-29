Сирия: инженеры САР обеспечат Дамаск чистой питьевой водой

Дамаск, 29 января. Инженеры сирийских правительственных войск приступили к работам по перекачиванию питьевой воды из водонапорной станции Айн-эль-Фиджи в столичный Дамаск. Видеозапись с места событий поступила в распоряжение Федерального агентства новостей.

Айн-эль-Фиджи является крупнейшим резервуаром питьевой воды, который питает Дамаск. Накануне армии САР удалось взять его под контроль после длительных переговоров с боевиками.

Ожидается, что уже через 13 часов жители Дамаска получат доступ к чистой питьевой воде. Работам по очистке, тестированию и перекачке воды предшествовало разминирование территории.

Ранее сообщалось, что Дамаск может быть обеспечен питьевой водой уже 30 января.