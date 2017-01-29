Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы

Москва, 29 января. Правоохранительные органы российской столицы выясняют обстоятельства гибели двух мужчин. Об этом журналистам рассказали представители Управления на транспорте МВД Российской Федерации по ЦФО.

Инцидент произошел на севере города. Согласно предварительным данным, поезд сбил двух мужчин, которые пытались залезть на платформу «Строитель» (Ярославское направление МЖД).

Напомним, ранее стало известно о том, что на станции московского метро «Кунцевская» мужчина упал на рельсы.

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