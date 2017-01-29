Семья решила кремировать тело вдовы Владимира Зельдина
Москва, 29 января. Тело вдовы народного артиста СССР Владимира Зельдина Иветты Капраловой будет кремировано. Об этом журналистам в воскресенье заявил ее брат Владимир Боярский.
По словам Боярского, данное решение принято на семейном совете.
«Урна с ее прахом будет прихоронена в могилу Владимира Михайловича Зельдина», — цитирует его слова ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о том, что Иветта Капралова скончалась от сердечной недостаточности. Церемония прощания пройдет в Николо-Архангельском крематории.
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