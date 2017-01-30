Сирия, 30 января. ВКС России провели несколько бомбардировок укрепрайонов ИГ* на юге от Дейр эз-Зора. В Идлибе шли продолжительные бои между «Джебхат ан-Нусрой»** и отрядами ССА***. Группа боевиков ИГ атаковала позиции армии Ирака на окраине одного из восточных районов Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

На окраине района Джобар на северо-востоке города Дамаск накануне вновь прошли ожесточенные бои между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками оппозиционных формирований. Подразделения САА вели массированный артобстрел опорных пунктов террористов, в результате чего были ликвидированы несколько групп боевиков. В этой части города располагаются преимущественно отряды группировки «Джейш Аль-Ислам»****, а также других более мелких повстанческих формирований. Боевики продолжают ожесточенное сопротивление в нарушение установленного режима прекращения огня. Однако их сфера влияния в этом регионе постепенно уменьшается.

Провинция Алеппо

На востоке провинции Алеппо в минувшие сутки продолжались активные боевые действия против сил «Исламского государства», под контролем которых по-прежнему находится значительная часть территорий в регионе. В этой части провинции против ИГ работают силы антитеррористической операции «Гнев Евфрата», войска Сирийской арабской армии (САА) и курдские формирования.

Накануне интенсивные бои прошли к югу от города Аль-Баб, который до сих пор полностью оккупирован боевиками ИГ. Отряды Сирийской свободной армии (ССА) провели массированную атаку укрепрайонов террористов, открыв по ним огонь из крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок. В результате перестрелки в этом регионе длились на протяжении нескольких часов, в ходе которых обе стороны потеряли множество боевиков и военной техники. ССА наряду с турецкой армией участвует в масштабной антитеррористической операции против ИГИЛ «Гнев Евфрата». Кампания началась еще в конце лета 2016-го года, однако значительных успехов за все это время достичь не удалось. Влияние «Исламского государства» здесь по-прежнему сильно, некоторые крупные города, например, Дейр Хафер и Аль-Баб, все еще подконтрольны террористам.

Провинция Хомс

Сирийская армия постепенно продвигается в зачистке территорий на востоке провинции Хомс. В минувшие сутки в результате нескольких наступлений на опорные пункты боевиков ИГ подразделениям САА удалось отбить некоторые стратегически важные позиции и несколько оттеснить отряды боевиков назад. Масштабное контрнаступление сирийских войск в этом регионе продолжается. Правительственные силы понемногу возвращают утраченные территории и постепенно продвигаются ближе к городу Пальмира, также вновь потерянному в декабре прошлого года в результате неожиданной массированной атаки ИГ. Достаточно медленное продвижение в этой части провинции обусловлено крайне плотно выстроенной обороной террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

Наступление правительственных войск на укрепленные районы террористов ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора продолжается. В минувшие сутки наиболее ожесточенные бои вновь шли в западном и южном пригородах. Подразделениям сирийской армии удалось нанести боевикам серьезный урон в технике в ходе нескольких атак. Так, были уничтожены несколько единиц тяжелой бронетехники и автомашины с крупнокалиберными пулеметами террористов. Кроме того, ВКС России за прошедшие сутки нанесли несколько массированных авиаударов по местам концентрации сил ИГ на южной окраине города. В общей сложности накануне российским бомбардировщикам удалось нанести серьезный численный урон отрядам террористов, также они практически полностью разрушили один из ключевых пунктов управления «Исламского государства» в этой части города. Таким образом, работа ВКС РФ в значительной мере способствует ослаблению ИГИЛ в этом регионе. Дейр эз-Зор и его окрестности уже несколько лет находятся под контролем террористов.

Представители организации ООН накануне предоставили данные о количестве жертв среди гражданского населения в результате обстрелов террористами ИГ жилых районов города Дейр эз-Зор. По их информации, за минувшую неделю погибли не меньше 19 человек, около 40 ранены. Наиболее массированный огонь боевики вели по районам Аль-Уммаль, Эр-Расафа и Аль-Баглия. Обстрелы велись преимущественно из минометов. Кроме того, представители ООН отметили факты вербовки террористами ИГ несовершеннолетних. Боевики регулярно совершают преступления в отношении мирных жителей Дейр эз-Зора, которые используются как живой щит. Тех, кто остался в городе, террористы заставляют подчиняться строгим законам шариата, применяя телесные наказания или даже устраивая казни в случае нарушений.

Провинция Даръа

Продолжаются ожесточенные бои за влияние в провинции Даръа. В минувшие сутки на западной окраине города Даръа прошли массированные перестрелки между отрядами Сирийской свободной армии (ССА), а также других оппозиционных формирований и террористами ИГ, которые также поддерживаются в этой провинции рядом террористических группировок, в частности «Джейш Халид Бин Аль-Валид». Обе стороны конфликта понесли значительные потери убитыми и раненными. Вооруженные повстанческие организации и террористы ИГ уже на протяжении нескольких лет ведут интенсивные бои за влияние в провинции Даръа. На данный момент большая ее часть находится под контролем оппозиции. Однако ожесточенные столкновения, в результате которых обе стороны теряют множество боевиков, по-прежнему продолжаются.

Провинция Идлиб

За прошедшие сутки сразу в нескольких частях провинции Идлиб прошли столкновения между боевиками Сирийской свободной армии и формирования «Джебхат Фатх аш-Шам». Наиболее интенсивные были вновь зафиксированы на окраинах Идлиба и к югу от города. На стороне ССА также выступали несколько других повстанческих группировок, присоединившихся к коалиции против «Ан-Нусры» во главе с «Ахрар аш-Шам». В результате ожесточенных боев все участвовавшие в вооруженном конфликте формирования понесли потери в численной силе и технике. Масштабное наступление «Джебхат ан-Нусры» продолжается. Ее представители обвинили в коррупции руководства нескольких вооруженных оппозиционных организаций и объявили им войну. По мнению командования «Ан-Нусры», именно коррупция стала причиной поражения сил оппозиции в борьбе с правительственной армией за контроль над Алеппо.

Провинция Ракка

В минувшие сутки столкновения между отрядами ИГ и силами антитеррористической операции «Гнев Евфрата» в окрестностях Ракки продолжались одновременно сразу на нескольких фронтах, однако существенного продвижения в регионе в рамках военной кампании западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, при этом отмечено не было. Основные бои прошли к западу от города. Бойцам Сирийских демократических сил (SDF)***** удалось остановить массированную атаку террористов, в результате чего, однако, обе стороны понесли серьезный урон в численной силе. В других районах этой части провинции продолжались затяжные перестрелки. Кроме того, ВВС международной коалиции нанесли несколько ударов в поддержку наступлений войск «Гнева Евфрата». Таким образом, бои в этом регионе уже довольно долгое время идут лишь на подъездах к Ракке, в то время как сам город полностью контролируется террористами. Ракка считается «столицей» «Исламского государства» в Сирии, она была захвачена в 2013-м году и с тех пор так и находится в оккупации.

Провинция Хасака

Накануне также прошли бои между турецкой армией и курдскими отрядами народной самообороны (YPG). Массированные перестрелки между ними шли вблизи поселения Аль-Мазра к северу от города Хасака и длились несколько часов. В ходе взаимных обстрелов использовались преимущественно минометы и арторудия. При этом несколько прилетов мин и снарядов были зафиксированы в жилых кварталах населенного пункта. В результате погибли по меньшей мере три мирных жителя, еще некоторые ранены. По информации местных источников, разорвавшиеся на территории мирных районов снаряды были выпущены с направления позиций турецких войск. Турецкая армия и вооруженные курдские отряды регулярно ведут бои в северных районах провинций Алеппо и Хасака, которые граничат с Турцией. Анкара намерена не дать курдам создать коридор от Ирака до Средиземного моря. Представители YPG, напротив, уверены, что турецкая сторона стремиться захватить территорию Сирии.

Ирак

Накануне боевики ИГ пытались восстановить контроль над частью территорий в Восточном Мосуле, атаковав позиции правительственных сил на окраине района Аль-Баас. Тем не менее их наступление было отбито. Авиация западной коалиции тем временем вела бомбардировки опорных пунктов террористов вблизи города Талль-Афар, расположенного на западе от Мосула. Согласно данным командования коалиции, в результате авиаударов за прошедшие сутки в этом районе было уничтожено 62 боевика. 23 января текущего года вся часть города, находящаяся по левую сторону от реки Тигр, была полностью освобождена от оккупации «Исламского государства». Зачистка Западного Мосула еще только предстоит: подразделения армии Ирака, а также отряды шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» заканчивают подготовку к новой фазе антитеррористической кампании в этом регионе.