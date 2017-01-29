Российский лыжник погиб, упав в расщелину в Западных Альпах

Париж, 29 января. Правоохранительные органы Франции выясняют обстоятельства гибели российского лыжника в Альпах.

Инцидент произошел в районе ущелья Монблан. Согласно предварительной информации, 30-летний мужчина упал в расщелину во время спуска с горной вершины Эгюий-дю-Миди. Позднее спасатели обнаружили 60-летнего отца лыжника, который провалился в другую расщелину, пытаясь вызвать помощь.

Напомним, ранее стало известно о том, что американский горнолыжник Девин Стреттон смог пережить падение с высоты 45 метров.

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