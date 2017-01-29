Встречное предложение: соцсети предложили расширить Калиниградскую область за счет Литвы

Москва, 29 января. Социальные сети активно отреагировали на заявление депутат литовского парламента Линаса Бальсиса о необходимости «отобрать Калиниград у России».

Большинство пользователей усомнились в реалистичности «наполеоновских» планов парламентария. Пользователь под ником Андрей в социальной сети Twitter предложил поступить наоборот, расширив Калиниградскую область за счет Литвы.

А вот Roman Dezerteer подметил явную непоследовательность литовских властей, которые по всякому удобному поводу говорят о «российской угрозе».

Так это мы им угрожаем, или они нам?? – резонно спросил Роман.

В свою очередь, пользователь под ником Aleksandr ermilko предложил литовцам «прийти попробовать силы».

Ранее эксперт отметил отсутствие каких-либо исторических и юридических оснований, которые могли бы послужить оправданием одиозного заявления депутата.