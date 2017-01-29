Сирия, 29 января. Сирийские войска отбили населенный пункт на востоке провинции Алеппо в ходе боев с террористами ИГ*. К коалиции «Джебхат ан-Нусры»**, выступающей против «Ахрар аш-Шам», присоединилась еще одна группировка. ВВС Сирии провели воздушные операции в провинциях Дейр эз-Зор и Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Представители командования Сирийской арабской армии (САА) официально объявили о полном освобождении долины Вади-Барада, расположенной на западе от Дамаска, от оккупации боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и других союзных ему группировок. Дислоцировавшиеся в этом регионе отряды террористов были вынуждены сдать свои позиции и направится в провинцию Идлиб в рамках договоренности с правительством САР. В долине Вади-Барада находятся источники питьевой воды, которые питают столицу. Боевики в конце прошлого года захватили этот район и организовали блокаду. В результате около семи миллионов жителей города почти полтора месяца оставались без водоснабжения.

Согласно данным источника, близкого к боевикам оппозиционных формирований, в районе населенного пункта Хош Аль-Давахра в Восточной Гуте на подконтрольных террористам территориях был сбит беспилотник сирийской армии, выполнявший разведывательную операцию. Информация в данный момент уточняется. В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска так же, как и на восточной окраине столицы, действует преимущественно вооруженная оппозиционная группировка «Джейш Аль-Ислам»***, которая продолжает вести боевые действия, несмотря на установленный на территории САР в рамках плана перемирия режим прекращения огня.

Провинция Алеппо

Военнослужащим сирийских войск удалось отбить населенный пункт Шейх Дан, расположенный на юге от города Аль-Баб на востоке провинции Алеппо, в результате наступления на позиции террористов ИГ. Подразделения САА отбросили отряды боевиков назад, нанеся им серьезный урон в живой силе. Кроме того, было ликвидировано несколько единиц тяжелой техники ИГ. Таким образом, правительственные силы постепенно возвращают под свой контроль территории в этой части провинции Алеппо, ранее оккупированные боевиками «Исламского государства». Так, недавно был освобожден город Шамир, находящийся ближе к городу Алеппо. Тем не менее террористы все еще контролируют достаточно обширные территории на востоке и северо-востоке провинции.

Боевики вооруженной повстанческой группировки «Джама Фурсан Сунна», действующей преимущественно на юго-западе от города Алеппо, вступили в коалицию оппозиционных формирований «Тахрир аш-Шам», объединенную под началом «Джебхат ан-Нусры». Конфликт в рядах боевиков-оппозиционеров, ранее единым фронтом выступавших против САА в битве за Восточный Алеппо, продолжает обостряться. Силы вооруженной оппозиции в буквальном смысле разделились на два лагеря. Теперь часть оппозиционных группировок выступает под эгидой «Ахрар аш-Шам», другие присоединились к коалиции во главе с «Джебхат Фатх аш-Шам». Стороны продолжают ожесточенные противостояние сразу на нескольких фронтах в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

Провинция Дейр эз-Зор

Как передает один из сирийских информационных порталов, самолеты ВВС САР продолжают воздушные операции против ИГИЛ к югу от города Дейр эз-Зор, где продолжаются столкновения между правительственными войсками и отрядами боевиков. Сирийская авиация выполнила в поддержку наступлений САА около 15 авиаударов, атаковав террористов в районе кладбища и недалеко от населенного пункта Аль-Джафра. Точная информация об итогах бомбардировок пока устанавливается. Ранее российские бомбардировщики также нанесли несколько ударов по местам концентрации сил ИГИЛ в южном пригороде Дейр эз-Зора. ВВС Сирии, как и ВКС РФ, регулярно проводят бомбардировки опорных пунктов «Исламского государства» в районе города в поддержку наступлений правительственных сил в этом регионе.

Провинция Даръа

По информации одного из сирийских информационных центров, правительственная авиация также нанесла несколько авиаударов по укрепленным районам боевиков оппозиционных сил недалеко от города Тафас, расположенного в северо-западной части провинции Даръа. Операция была выполнена почти сразу после того, как разведка сирийской армии доложила о готовящемся наступлении отрядов боевиков на позиции САА в этой части провинции. В результате бомбардировки были ликвидированы несколько групп террористов, а также их военные автомашины. В окрестностях города Даръа, а также в северных и западных районах провинции в последнее время идут особенно ожесточенные бои. Причем в провинции размещаются как боевики оппозиции, так и террористы «Исламского государства» вместе с подконтрольными им группировками. На данный момент большая часть Даръа контролируется оппозиционными силами.

Провинция Идлиб

Военнослужащие правительственной армии провели массированную контратаку опорных пунктов боевиков повстанческих формирований в окрестностях населенного пункта Скек, находящегося в южной части провинции Идлиб. Сирийские войска нанесли серию мощных ракетных и артиллерийских ударов по укрепленным районам повстанцев. Сообщается, что под обстрелом была ликвидирована группа боевиков, также уничтожены несколько транспортных средств террористов. Провинция Идлиб практически полностью контролируются оппозиционными силами. Однако в данный момент во многих районах Идлиба отмечают ожесточенные столкновения между различными повстанческими группировками. Группировки, объединившиеся с «Джебхат ан-Нусрой», ведут бои с оппозиционным объединением во главе с «Ахрар аш-Шам».

Ирак

Официальный Багдад намерен донести до Белого дома, что ограничения на въезд в Соединенные Штаты для граждан тех стран, в которых в основном проживает мусульманское население, может негативно отразиться на сотрудничестве государств в борьбе с влиянием «Исламского государства» на территории Ирака. Власти Ирака намерены призвать администрацию нового главы США Дональда Трампа смягчить последствия введения указа. Ранее представители командования шиитских ополченческих отрядов «Хашд Аль-Шааби» заявили о необходимости запретить въезд американцам на территорию Ирака. Американская сторона, которая возглавляет международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, в данный момент помогает Багдаду в освобождении города Мосул, западная часть которого по-прежнему оккупирована террористами.