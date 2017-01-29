Британский эсминец впервые со времен холодной войны отправится к берегам Украины

Лондон, 29 января. Власти Великобритании впервые со времен холодной войны направят в Черное море боевой корабль, пишет издание Daily Mail. Эсминец HMS Diamond с зенитными ракетами направится к берегам Украины.

На борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. Предположительно, корабль будет вести оперативную группу НАТО и охранять 650 британских военных, участвующих в «секретных учениях» на Украине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что НАТО продолжает наращивать боевой потенциал у границ России.