Сборная РФ по санному спорту получила три награды на ЧМ-2017

Вена, 29 января. Сборная Российской Федерации по санному спорту завоевала три награды на чемпионате мира в Инсбруке.

Россиянин Роман Репилов выиграл две серебряные медали (в спринте и в стартах на одноместных санях). Кроме того, российская сборная заняла третье место в командной гонке.

Лидером ЧМ-2017 стала команда ФРГ (четыре золота, одно серебро и три бронзы).

Напомним, ранее стало известно о том, что россиянин Александр Третьяков одержал победу на шестом этапе Кубка мира по скелетону в Кенигзее.

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