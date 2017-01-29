Сборная РФ по санному спорту получила три награды на ЧМ-2017
Вена, 29 января. Сборная Российской Федерации по санному спорту завоевала три награды на чемпионате мира в Инсбруке.
Россиянин Роман Репилов выиграл две серебряные медали (в спринте и в стартах на одноместных санях). Кроме того, российская сборная заняла третье место в командной гонке.
Лидером ЧМ-2017 стала команда ФРГ (четыре золота, одно серебро и три бронзы).
Напомним, ранее стало известно о том, что россиянин Александр Третьяков одержал победу на шестом этапе Кубка мира по скелетону в Кенигзее.
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