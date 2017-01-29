Захарова объявила конкурс карикатур на яростного Бориса Джонсона

Москва, 29 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила конкурс под названием «Борис Джонсон пришел в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин». Об оригинальном конкурсе Захарова рассказала на своей странице в Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что конкурс призовой.

Идея стала ответом на бурную реакцию мэра Лондона Бориса Джонсона. Тот обрушился праведным гневом после того как Захарова получила приглашение в палату общин. Британские СМИ утверждают, что Джонсона охватила ярость.

Ранее Захарова позитивно оценила заявление Дональда Трампа о создании зон безопасности на территории Сирии.