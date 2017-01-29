Фийон: Франция не будет вассалом США

Париж, 29 января. Франция должна оставаться суверенным и независимым государством. Так считает кандидат в президенты страны от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

«Американцы — наши друзья, наши союзники, но Франция никогда не была и не станет вассалом ни одной страны… Европе пора пробудиться и стать мощной силой», — подчеркнул французский политик.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о том, что Вашингтон должен учитывать интересы Европы в ходе переговоров с Москвой.

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