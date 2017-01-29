Белый дом рассказал, что думает Трамп о снятии антироссийских санкций

Нью-Йорк, 29 января. Президент США Дональд Трамп еще не принял решения насчет того, отменять ли антироссийские санкции. Но подобная возможность не исключается в контексте сотрудничества стран по Сирии, заявил в эфире телеканала АВС пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Журналисты поинтересовались, обсуждал ли Трамп вопрос снятия санкций во время телефонного разговора с президентом России владимиром Путиным. Спайсер заметил, что диалог с российскими властями будет продолжен.

«Но никаких решений по санкциям не было. На самом деле, это не было предметом обсуждения во время телефонного разговора вчера (в субботу)», — заявил Шон Спайсер.

«Мы рассчитываем на взаимодействие с ними (с Россией) в борьбе против ИГ, в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо», — сказал Спайсер. «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.