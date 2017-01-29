Гильдия продюсеров США назвала «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом 2016 года

Вашингтон, 29 января. Гильдия продюсеров Соединенных Штатов Америки назвала «Ла-Ла Ленд» лучшим фильмом 2016 года.

Конкуренцию мюзиклу режиссера Дэмьена Шазеля составили такие проекты, как «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Дэдпул» Тима Миллера, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Лев» Гарта Дэвиса, «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи, «Ограды» Дензела Вашингтона, «Прибытие» Дени Вильнева, а также «Любой ценой» Дэвида Маккензи.

Напомним, ранее стало известно о том, что фильм «Ла-Ла Ленд» не только получил сразу семь «Золотых глобусов», но и является фаворитом «Оскара».

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