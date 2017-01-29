Генштаб России рассказал о представленном в Астане проекте конституции Сирии

Москва, 29 января. Предложенный российской стороной проект конституции Сирии учитывает и интересы властей, и интересы оппозиции, заявил замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Станислав Гаджимагомедов. Он принимал участие в переговорах по Сирии в Астане, где данный проект был представлен.

«Проект конституции носит нейтральный, сбалансированный характер. Он учитывает как современные демократические принципы и нормы светского государства, так и веками действующие внутрисирийские традиции и обычаи», — охарактеризовал проект конституции Гаджимагомедов.

Данный документ построен на компромиссных началах. Учтены как интересы официального Дамаска, так и оппозиции.