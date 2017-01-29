Экс-главком НАТО рассказал о перспективах сотрудничества с РФ

Вашингтон, 29 января. Российская Федерация является перспективным партнером для Североатлантического альянса (НАТО). Об этом журналистам заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По словам Савридиса, альянс и Москва могут вместе бороться с терроризмом, пиратством и наркоторговлей, а также следить за распространением оружия.

Напомним, ранее президент Франции Франсуа Оллланд назвал НАТО незаменимой организацией.

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