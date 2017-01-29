Джигурда пригрозил «энергетической поркой» подавшей на него в суд певице

Москва, 29 января. Певица Милена Дайнего подала в суд на одиозного шоумена Никиту Джигурду за нарушение прав верующих. Джигурда пригрозил ей, как он сам выразился, энергетической поркой, а также обещал разобраться с этой женщиной по-мужски.

Никита Джигурда заметил, что он сам о такой исполнительнице не слышал и, вероятно, Милена Дайнего захотела пропиариться за его счет. А оскорбило девушку то, что он на телепередаче по федеральному каналу громко кричал, что он бог.

Ранее предприимчивая Дайнего требовала лишить знаменитого актера Жерара Депардье российского гражданства за то, что он "взорвал ей мозг". Затем испольнительница задумала судиться с мультперсонажем свинкой Пеппой.