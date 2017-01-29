Указ Трампа повлиял на работу авиакомпании Emirates

Дубай ,29 января. Авиакомпания Emirates приняла решение внести изменения в состав экипажей самолетов на рейсах в Соединенные Штаты Америки. Об этом в воскресенье проинформировала пресс-служба компании.

На это повлияло решение президента США Дональда Трампа ограничить въезд в страну для жителей ряда мусульманских стран.

«Изменения в требованиях США по въезду в страну для граждан семи государств относятся ко всем пассажирам и членам экипажа», — отметили представители Emirate.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал новый указ главы США Дональда Трампа.

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