Рианне отомстили за «аморальную свинью» Трампа
Москва, 29 января. Соцсети высмеяли американскую поп-певицу Рианну, назвавшую лидера США Дональда Трампа «аморальной свиньей» в связи с его указом об ограничениях в иммиграционной политике.
Интернет-пользователи без труда собрали подборку фото Рианны, посмотрев которые, можно усомниться в ее собственном моральном облике. Поп-звезда не раз появлялась на светских мероприятиях в прозрачных платьях, с нескромным декольте, а выступать привыкла в очень коротких шортах или обтягивающих нарядах, почти не оставляющих простора для воображения.
#Trump #Rihanna .... #Рианна назвала #Трамп'а «аморальной свиньей разрушающей Америку» https://t.co/cGYvWGDZtD pic.twitter.com/zmCh0fVyoC— Sharp Look (@sharplook_3) January 29, 2017
#rihanna обозвала трампа аморальной свиньей #Trump #ПотеряннаяФолловитВсех pic.twitter.com/Z9JkPVzF4o— шабаш люля (@shonavenir) January 29, 2017