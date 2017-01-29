Рианне отомстили за «аморальную свинью» Трампа

Москва, 29 января. Соцсети высмеяли американскую поп-певицу Рианну, назвавшую лидера США Дональда Трампа «аморальной свиньей» в связи с его указом об ограничениях в иммиграционной политике.

Интернет-пользователи без труда собрали подборку фото Рианны, посмотрев которые, можно усомниться в ее собственном моральном облике. Поп-звезда не раз появлялась на светских мероприятиях в прозрачных платьях, с нескромным декольте, а выступать привыкла в очень коротких шортах или обтягивающих нарядах, почти не оставляющих простора для воображения.