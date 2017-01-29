Семья в Испании погибла под грудой домашнего хлама и старой одежды

Аликанте (Испания), 29 января. Семья в Испании погибла, когда на мужа с женой и их 12-летнюю дочь в их собственном доме обрушилась огромная куча старой одежды и другого домашнего храма.

Известно, что у испанской семьи наблюдался синдром Диогена — психическое расстройство, проявляющееся в том числе в накопительстве старых вещей. Трагедия произошла в городе Аликанте, сообщает La Vanguardia. Старшая, 18-летняя, дочь провела ночь за компьютером, а затем вышла из комнаты и заметила груду одежды. Она начала разбирать тряпки и увидела под одеждой руку своей маленькой сестры. Как выяснилось, никто из соседей не слышал какого-либо шума.