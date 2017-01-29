Эксперт высмеял заявление литовского депутата о «возврате» Калининградской области

Москва, 29 января. Литва не имеет никаких юридических, исторических и правых оснований для того, чтобы требовать передачи Калининградской области. Об этом журналистам заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Калининградская область, а в то время Пруссия, никогда ни в каком виде не входила ни в состав Литвы, ни в состав Литовского княжества, ни даже в состав Речи Посполитой», — подчеркнул эксперт в интервью «Экономике сегодня».

Кроме того в 1975 году в Хельсинки стороны подписали соглашение о послевоенных границах.

Напомним, ранее депутат парламента Литвы Линас Бальсис потребовал отобрать у РФ Калининград.

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