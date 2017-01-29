Белый дом предупредил о новых ужесточениях миграционной политики

Нью-Йорк, 29 января. Власти США могут расширить список стран, в отношении которых ужесточается иммиграционная политика, заявил в эфире телеканала NBC начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

Ранее лидер США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий порядок приема беженцев и устанавливающий запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Прибэс заявил журналистам, что именно эти страны были квалифицированы прежней администрацией США как вызывающие особые опасения с точки зрения пребывания в них террористов.

«Возможно, в будущем исполнительный указ затронет и другие государства», — сказал начальник аппарата сотрудников Белого дома, заметив, что поспешность указа продиктована желанием защитить страну.

Выбор стран никоим образом не связан с личными интересами, заявил представитель Белого дома. Напомним, некоторые звезды шоу-бизнеса США выступили с критикой данного указа Трампа.