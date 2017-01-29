Мужчина упал на рельсы в метро Москвы

Москва, 29 января. Спасатели пытаются вытащить мужчину, который упал на рельсы в столичном метро. Об этом журналистам в воскресенье сообщили представители МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел на станции «Кунцевская». Согласно предварительной информации, пассажир не пострадал. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее стало известно о смерти женщины, которая прыгнула с ребенком под поезд в Москве.

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