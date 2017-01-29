Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Спецназ США попал под обстрел со стороны «Аль-Каиды» в Йемене

Спецназ США попал под обстрел со стороны «Аль-Каиды» в Йемене

19:29  29 Января 2017
61

Спецнас США попал под обстрел со стороны «Аль-Каиды» в Йемене

Вашингтон, 29 января. Боевики из запрещенной в Российской Федерации группировки «Аль-Каида» обстреляли бойцов американского спецназа, которые занимались разведкой в Йемене.

Согласно предварительной информации, погиб один военнослужащий Соединенных Штатов Америки. Еще четыре американца получили ранения.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВВС США нанесли авиаудар в Йемене. В результате инцидента погибли 16 мирных жителей, а также 41 террорист.

Читайте по теме: Индия пригрозила «не оставить камня на камне» от ИГИЛ в Йемене

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров