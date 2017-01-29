Минобороны рассказало, как операция в Сирии изменит военную технику РФ

Москва, 29 января. Операция в Сирии стала своего рода испытательным полигоном, замглавы Минобороны России Юрий Борисов заявил, что в Сирии «обкатаны» свыше 160 различных образцов. Проводится работа по каждому нужному моменту в характеристике или эксплуатации.

Системы вооружения для ВКС после сирийской операции будут изменены. Особое внимание уделят новому поколению головок самонаведения, которые, как заявил Борисов, «должны будут работать в любое время суток в любых погодных условиях: днем, ночью, в снег, дождь, туман, песчаные бури».

За все время операции в Сирии Россия потеряла лишь один самолет. Террористы не раз пытались сбить наши самолеты и вертолеты, но все они защищены системой «Витебск», которая формирует вокруг машины своего рода электронный купол, который «отводит» летящие в ее сторону ракеты.