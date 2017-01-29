Эксперт о расшифровке данных MH17: Три года расследовать катастрофу – преступление

Москва, 29 января. Неспособность Нидерландов расшифровать снимки по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17, переданные Россией, это настоящее преступление, считает экс-заместитель главкома ВВС России генарал-полковник Николай Антошкин.

Об этом он заявил в интервью Лайфу, добавив, что, вполне вероятно, те или иные данные Нидерландам не передала украинская сторона. При этом эксперт убежден, что Россия передала всю информацию, которую удалось собрать.

«Сбивать ни нам, ни ДНР, ни ЛНР никакого смысла не было, на себя натягивать беду никто не хотел и не делал этого», — сказал Антошкин.

Отметим, что в интервью Федеральному агентству новостей бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что Нидерланды подошли к решению задачи по расшифровке данных безответственно.

«Странно все это. Нидерланды и так напортачили с расследованием этой катастрофы, так еще и сейчас у них не все в порядке», — сказал эксперт.

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