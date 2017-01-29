Киев не хочет отказываться от мыслей о диверсиях в Крыму — депутат Госдумы РФ

Москва, 29 января. Украинская сторона не хочет отказываться от планов, направленных на организацию диверсий на территории Крымского полуострова. Об этом журналистам в воскресенье заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Белик.

«Если эти военные гении в Киеве считают, что диверсиями или угрозами можно воздействовать на крымчан и севастопольцев, то это крушение всех их надежд», — отметил политик в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Севастополе был обнаружен подозрительный предмет. На месте инцидента работают саперы.

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