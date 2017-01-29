Охлобыстин объяснил, почему Запад никогда не поймет Сирию

Москва, 29 января. Русские в связи с историческим опытом способны понять и западный, и восточный мир, а вот Запад похоронил свою культуру «стриптизом и фриками», убежден актер Иван Охлобыстин.

«Англичанин может сколь угодно долго обсуждать с арабом изящные темы и научные открытия, но никогда они не поговорят «по душам». Просто не смогут. Нет точек соприкосновения, на уровне массовых бессознательных. А русские могут. И арабы это понимают, оттого и уважение», — прокомментировал Охлобвстин события, происходящие сегодня вокруг Сирии на международной политической арене, сообщает RT на русском.

По мнению актера, на Ближнем Востоке агрессия возникла потому, что народ видит, как его земли пытаются поделить без его участия. А западную молодежь идея халифата увлекает, как считает Охлобыстин, потому, что эта молодежь столетие была лишена традиционной культуры.

По мнению актера, арабам нужен свой премьер у власти. Этот человек «по доброй восточной традиции» устроит на госслужбу друзей и родственников, в итоге все вокруг убедятся, что «что лучше Запад в руке, чем халифат в небе».