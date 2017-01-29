Главные новости 29 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 29 января.

Американская певица Рианна стала одной из многих, кто раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов. США — страна мигрантов: вслед за Рианной на Трампа ополчились другие звезды.

Заявление вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, сделанное им в ходе совещания Воронежского акционерного самолетостроительного общества, дает шанс не потерять профессию украинским авиастроителям. Рогозин объяснил, почему украинским авиаконструкторам нужно переезжать в Россию.

Выяснилось, что британский принц и президент Соединенных Штатов категорически не согласны друг с другом по вопросу глобального потепления. Визит Трампа в Британию может сорваться из-за принца Чарльза.

Как выяснилось, раковые клетки способны имитировать клетки лимфатической системы, образуя бесконтрольно размножающиеся гибриды. Биологи случайно узнали, почему раковые клетки крайне агрессивны.

Украина и страны НАТО после «позитивного» разговора Владимира Путина и Дональда Трампа начали готовиться к худшему, считает сенатор Алексей Пушков. Начало конца: Пушков назвал страны, пришедшие в ужас от разговора Путина с Трампом.

Группа ученых из разных стран мира выяснила идеальный размер мужского полового члена. Ученые назвали идеальный размер мужского полового члена.

Автомобильные эксперты назвали тройку самых популярных кроссоверов в России, которые стоят не дороже 1,2 млн рублей. Назван топ-3 лучших полноприводных кроссоверов для России.