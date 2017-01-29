Сирия: в Латакии Россия зафиксировала два нарушения перемирия

Дамаск (Сирия), 29 января. Офицеры из российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии зафиксировали два нарушения режима перемирия в провинции Латакия. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Турецкие наблюдатели рассказали о 14 инцидентах в провинции Алеппо, Дамаск, Хомс и Латакия, однако российская сторона не подтвердила 13 из них. В последнем случае огонь велся по боевикам из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».

Ранее стало известно о том, что жители Дамаска получат доступ к источникам питьевой воды уже 30 января.

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