Кардашьян рассказала Трампу о настоящих убийцах американцев

Вашингтон, 29 января. Звезды продолжают критиковать Дональда Трампа, ужесточившего миграционную политику. Как сообщалось ранее, указ нового президента США ограничил въезд беженцев и граждан семи мусульманских стран. Теперь с критикой на Трампа обрушилась супруга Канье Уэста, звезда телешоу Ким Кардашьян.

В своем микроблоге в Twitter она заявила об «американцах, убивающих американцах» и опубликовала данные по убийствам граждан США. Согласно этой статистике, мигранты из мусульманских стран убили двоих человек, в то время от рук своих же сограждан погибли почти 12 тыс. американцев.

Это сообщение Кардашьян собрало 136 тыс. лайков и 73 тыс. репостов.