Японцы рассказали, почему опасаются ухудшения отношений с США

Токио, 29 января. Японцы с опасением ожидают ухудшения отношений с Японией. Согласно данным опроса, более половины граждан ждут ухудшения отношений с Японией, только 4,5% респондентов ждут в будущем от отношений с США чего-то хорошего.

Опасаются за двусторонние отношения 54,6% респондентов; при этом 34,4% опрошенных уверены, что отношения никак не изменятся, а на их улучшение надеются 4,5%. 83,8% участников опроса уверены, что курс администрации США во главе с Трампом может привести к нестабильности в мире.

Победа Трампа на выборах лидера США стала неожиданностью для многих в Японии. Токио беспокоит будущее японско-американского альянса и судьба соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Трамп уже подписал документ о выходе США из ТТП.