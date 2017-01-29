Стало известно, кто стоит за финансированием фейковых новостей в США

Вашингтон, 29 января. Американские корпорации финансируют появляющиеся в изданиях, газетах, на информационных порталах фейковые новости.

Гигантские корпорации США зарабатывают баснословные деньги на том, что создают липовые новости и опубликовывают на них рекламу. Такие корпорации оказывают огромную денежную поддержку порталам, которые публикуют псевдоновости. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы поднимать высокий трафик.

Американские компании опровергают данную информацию, поскольку не желают показывать, сколько миллионов можно заработать на рекламе благодаря новостям.

Также отмечается, что продают новости на сайтах площадки путем разных инструкций, то есть прямое вмешательство самих корпораций отсутствует. В американской компании Google сообщали, что у них есть специальное определение для таких сайтов — «поддельные новости». Определенная компания размещает на них свою рекламу, поскольку зачастую трафик на этих ресурсах зашкаливает из-за «сенсационной информации».