Петербурженка спаслась от грабителя, прикинувшись мертвой

Санкт-Петербург, 29 января. Жительница Петербурга притворилась мертвой, чтобы спастись от грабителя, напавшего на нее с ножом в парадной дома на Васильевском острове.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, нападение произошло 21 января. Преступник атаковал молодую женщину, ранил ее ножом и похитил документы и имущество жертвы. Сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей. Следователи уточнили, что после ограбления злоумышленник с целью убийства нанес несчастной еще не менее 20 ударов ножом, однако пострадавшая оказала ему активное сопротивления и «ввела в заблуждение путем имитации наступления смерти».

В ведомстве уточнили, что сейчас преступник задержан. Его поймали в Воронеже. Им оказался уроженец Пермского края. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Разбой» и «Покушение на убийство».