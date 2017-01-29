Единство НАТО по России даст трещину — Пушков

Москва, 29 января. Антироссийская политика стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) развалится. Так считает председатель комиссии Совета Федерации России информационной политике Алексей Пушков.

«Мне из сейма Латвии сообщили: «НАТО сильна и едина». Но заклинания не помогут. НАТО не была едина по Ираку. И единство по России даст трещины», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразили свою уверенность в необходимости сохранения НАТО.

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