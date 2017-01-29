Донецк: ВСУ обстреляли фильтровальную станцию

Донецк, 29 января. Киевские силовики обстреляли донецкую фильтровальную станцию. Снарядами повреждено хозяйственное строение, персонал в убежище, заявили в Минобороны ДНР.

«Силовики нанесли артиллерийский удар по ДФС (донецкая фильтровальная станция). Имеется попадание в здание реагентного хозяйства, разрушена плита перекрытия», — заявили в оборонном ведомстве ДНР.

Подчеркивается, что угроза химического заражения окружающей среды отсутствует. Станция сейчас работает в штатном режиме. Обстрел объекта произошел около 16.00 по московскому времени.