Кличко рассказал, как проходит подготовка Киева к «Евровидению»

Киев, 29 января. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подготовка к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» идет полным ходом. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам украинского политика, в грядущий вторник, 31 января, в столицу Украины приедет градоначальник Стокгольма, который вручит ключ «Евровидения».

Кличко также заявил, что подготовка к мероприятию проходит «нормально», добавив, что два раза в неделю проходят встречи с организаторами, в ходе которых обсуждаются проблемы, которые необходимо решать.

Мэр Киева также отметил, что власти города имеют денежные средства для приведения в надлежащий вид территории выставочного центра, где пройдет песенный конкурс.