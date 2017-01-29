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Украина
Кличко рассказал, как проходит подготовка Киева к «Евровидению»

Кличко рассказал, как проходит подготовка Киева к «Евровидению»

18:03  29 Января 2017
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Кличко рассказал, как проходит подготовка Киева к «Евровидению»

Киев, 29 января. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подготовка к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» идет полным ходом. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам украинского политика, в грядущий вторник, 31 января, в столицу Украины приедет градоначальник Стокгольма, который вручит ключ «Евровидения».

Кличко также заявил, что подготовка к мероприятию проходит «нормально», добавив, что два раза в неделю проходят встречи с организаторами, в ходе которых обсуждаются проблемы, которые необходимо решать. 

Мэр Киева также отметил, что власти города имеют денежные средства для приведения в надлежащий вид территории выставочного центра, где пройдет песенный конкурс.

«Мы входим сейчас в финальную стадию подготовки к проведению «Евровидения». Еще есть много вызовов, город готовится — инфраструктура, озеленение, приведение в порядок территорий», — подчеркнул Кличко.

#украина
Дана Балан
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