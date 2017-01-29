Кличко рассказал, как проходит подготовка Киева к «Евровидению»
Киев, 29 января. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что подготовка к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» идет полным ходом. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам украинского политика, в грядущий вторник, 31 января, в столицу Украины приедет градоначальник Стокгольма, который вручит ключ «Евровидения».
Кличко также заявил, что подготовка к мероприятию проходит «нормально», добавив, что два раза в неделю проходят встречи с организаторами, в ходе которых обсуждаются проблемы, которые необходимо решать.
Мэр Киева также отметил, что власти города имеют денежные средства для приведения в надлежащий вид территории выставочного центра, где пройдет песенный конкурс.
«Мы входим сейчас в финальную стадию подготовки к проведению «Евровидения». Еще есть много вызовов, город готовится — инфраструктура, озеленение, приведение в порядок территорий», — подчеркнул Кличко.