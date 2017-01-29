Премьер-министр Словакии рассказал, когда ЕС отменит антироссийские санкции

Братислава, 29 января. Европейский союз отменит антироссийские санкции сразу после того, как это сделают Соединенные Штаты Америки. Так считает председатель правительства Словакии Роберт Фицо.

«Мы сами себе забиваем голы в собственные ворота», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее глава правительства федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер заявил о необходимости снятия санкций с Российской Федерации.

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