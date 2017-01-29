Борьбу с ИГИЛ Трамп хочет превратить в общее дело

Москва, 29 января. Глава США Дональд Трамп хочет задействовать в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) многие страны, в том числе Китай, Индию и Австралию, заявил профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин заявил в интервью в эфире радио «Звезда».

«Трамп хочет, грубо говоря, повязать всех в этой борьбе: и Индию, и Китай, и Австралию, и Новую Зеландию. Не исключаются и переговоры с Бразилией, чтобы многие страны присягнули, грубо говоря, на верность Трампу и Соединенным Штатам», – уверен политолог.

Трамп, возможно, предложит странам участвовать в борьбе с ИГИЛ, обещая в будущем экономические послабления.

Ранее Трамп поручил главе Пентагона Джеймсу Мэттису в течение 30 дней представить план борьбы с ИГИЛ и найти для этого новых союзников.