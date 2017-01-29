Самодельная бомба обнаружена в порту Севастополя

Севастополь, 29 января. Морской вокзал в Севастополе был оцеплен после того, как на его территории был обнаружен подозрительный предмет. Об этом в воскресенье сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Согласно предварительной информации, речь идет о самодельном взрывном устройстве. На место инцидента уже прибыли саперы.

«В обычном целлофановом пакете находилось, предварительно, взрывное устройство и мобильный телефон», — отметил источник РИА Новости.

Напомним, 22 января в Москве были эвакуирован торговый центр «Европейский».

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