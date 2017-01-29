Предложившего отобрать у РФ Калиниград депутата из Литвы назвали «бредящим шпротом»

Вильнюс, 29 января. Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил забрать Калининградскую область у России. По его мнению, Калининград не был отдан России навсегда. Предложение парламентария рассмешило соцсети. Пользователи активно репостят эту новость с пометкой «Пусть попробуют!».

Такой лаконичный комментарий стал самым популярным в обсуждении инициативы из Прибалтики. Многие участники обсуждения признались в своей нелюбви к Литве. «Вот не зря я не люблю Литву», — написала, в частности, Анастасия Хаберберг.

Часть пользователей усомнилась в психическом здоровье Бальсиса. «Чем и каким местом думают такие стратеги?Это же война!Человек болтает, но не думает», — возмутился Miki San. «Депутат сейма давно у психиатра проверялся?», — поинтересовался Write Through. «Депутат Сейма Литвы предложил» — уже смешно», — заметил Vasya Ivanov.

А многие и вовсе сравнили Бальбиса с «бредящим шпротом».