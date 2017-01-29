Это вопиющий случай: звезды шоу-бизнеса рассказали о погибшем владельце Soho Rooms

Москва, 29 января. Звезды российского шоу-бизнеса шокированы новостью о гибели владельца столичного клуба Soho Rooms Сергея Ткаченко.

Российская певица и актриса Анастасия Задорожная рассказала, что не понимает, как могла произойти такая трагедия. По ее словам, она знакома с Сергеем очень давно, они проводили много времени вместе, жили дружной семьей.

«Честно говоря, то, что произошло, для меня шок, Сергей никогда не был замечен в каких-то противоречивых вещах, он всегда был спокойным и приветливым», — цитирует Life.ru Задорожную.

Вокалист коллектива «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что был знаком с Ткаченко еще до того, как мужчина стал учредителем многих столичных клубов. Артист помнит Сергея в составе группы «Тет-а-тет».

Он рассказал, что знает погибшего практически 20 лет. Кроме того, 46-летний артист отметил, что это вопиющий случай. Сергей, по его словам, был очень сдержанный, интеллигентным и добрым человеком, такого сам он бы сделать не смог.

«Я считаю, что это все-таки несчастный случай», — добавил он.

Напомним, Ткаченко при загадочных обстоятельствах выпал из окна 17-го этажа одного из жилых домов в Москве.