Никудышные следователи: авиаэксперт рассказал, почему Нидерланды не могут понять данные по MH-17

Голландские следователи до сих пор не могут расшифровать данные с радаров, предоставленные Москвой в рамках расследования крушения малайзийского Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом. Следователи из Нидерландов и так напортачили с расследованием этой авиакатастрофы, так еще и сейчас не могут разобраться в предоставленной информации, считает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

Нидерландская прокуратура сообщает, что переданная российской стороной информация о снимках с радаров якобы предоставлена в формате, который не соответствующем международным стандартам.

«Для того, чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация», — отметил представитель прокуратуры.

Голландские СМИ отмечают, что следователи направили в Москву запрос о повторной передаче данных в удобной для расшифровки форме.

«Если данные были переданы с российских радаров, то как они могут не соответствовать форматам? Какой формат есть у радаров, то он и фиксирует. Что такое радар — он стоит на земле, имеет антенны, которые вращаются и посылают мощнейший сигнал, который в свою очередь отражается от летящей цели и возвращается на локатор. И вот эта засветка фотографируется, происходит это автоматически. В теле локатора есть функция такая. Вот эти вот снимки и отправили Нидерландам. А почему они не соответствуют — не понятно. Может быть расшифровка не указана или же калибр этой расшифровки какой-то не тот, с которым они работают. Странно все это. Нидерланды и так напортачили с расследованием этой катастрофы, так еще и сейчас у них не все в порядке», — поясняет эксперт.

Но вместе с тем, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора предположил, что переданные данные о снимках могли быть сделаны не с гражданского, а с военного радара. В таком случае, проблемы действительно могли возникнуть.

«Проблема может быть связана с тем, что радар мог дать данные, которые не принадлежат гражданским службам. Это мог быть военный радар, который относится к Минобороны. И там нужна определенная методика расшифровки эти сигналов, или ключи для ее расшифровки. Если отослали материал без этого ключа, то передать его можно очень быстро», — заключил Смирнов.

Напомним, совместная следственная группа в сентябре 2016 года обнародовала предварительный доклад, в котором сообщается, что малазийский Boeing следовавший рейсом MH-17 был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из ЗРК «Бук». При этом называлось якобы точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское. Согласно информации голландской стороны, там якобы находились военные части Новороссии. Однако в концерне ВКО «Алмаз-Антей» (производитель ЗРК «Бук» — прим. ред.) на основе трех проведенных экспериментов заявили, что подтверждают версию о пуске ракеты из другого места — район населенного пункта Зарощенское, которое в то время контролировалось армией Украины.

Москва по-прежнему считает методы работы следственной группы непрозрачными и предвзятыми, так как сотрудники группы игнорируют предоставляемую Москвой важную и объективную информацию.