ДНР: ополченец Грек из бригады «Восток» погиб под Авдеевкой

Донецк, 20 января. Один из основателей бригады «Восток» Иван Балакай (позывной Грек) погиб в ходе боевого столкновения с украинскими силовиками в районе промышленной зоны в Авдеевке. Об этом в воскресенье сообщил экс-глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.

«Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет», — написал Ходаковский на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины выпустили около тысячи снарядов по району населенного пункта Ясиноватая.

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