Максим Костенко и его фантастические твари: художник-самоучка дошел до Голливуда. ФАН-ТВ

В Москве прошла открытая лекция под названием «Как рисовать персонажей для фильмов?», на которой побывал репортер ФАН-ТВ. Мастер-класс провел художник-иллюстратор Максим Костенко, создавший нескольких персонажей из фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Как много в нашей стране представителей творческих профессий, мастерство которых не уступает самым высоким мировым стандартам? Пожалуй, если со всей серьезностью заняться поиском ответа на этот вопрос, может оказаться, что мы не знаем о многом! Максим Костенко – российский иллюстратор и дизайнер. Он – автор и создатель двух персонажей Камуфлори и Сносорога из нашумевшего фильма «Фантастические твари и где они обитают» – спин-оффа серии о Гарри Поттере, снятого по одноименной книге Джоан Роулинг. Другие творения Максима демонстрирует комедийный подростковый экшен «Монстр-траки». Все эти существа – дело его рук.

Репортер ФАН-ТВ, стоя рядом с аниматором, наблюдает, как тот перелистывает файлы и папки на своем компьютере. Оказывается, вот где обитают фантастические твари, точнее, откуда они рождаются! Хорошая техника, яркий талант, немного волшебства… и готово! За пару-тройку месяцев кропотливой работы персонаж будущего фентези обретает свой облик и характер. Один из таких удивительных персонажей – Камуфлори. Он принадлежит к числу довольно пугливых магических тварей, сбежавших из волшебного чемодана. Его шерсть обладает особыми свойствами, из нее можно сделать плащ-невидимку. Неудивительно, что за этим существом охотятся волшебники.

Максим Костенко рассказал ФАН-ТВ, как шла работа над образом Камуфлори:

– Режиссера сразу что-то зацепило в этом варианте, и мы работали над ним. В финальной версии он немножко выглядит по-другому, слегка изменили лицо… Дома у меня стоит IMac большой – компьютер с большим экраном. До этого мой рабочий стол выглядел практически так: это графический планшет и ноутбук. Сначала это несколько грубых набросков. Это делается для того, чтобы режиссер сразу понял, отбросил – например, эти четыре точно нет, этот один – что-то похожее, давайте развивать в этом направлении. Следующий этап – это уже более четкий эскиз, более проработанный, детальный. Если он утверждается, я делаю уже цветной, полноценный рисунок.

– Нужно еще оживить персонажа?

– Оживляют другие, я только рисую.

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Молодой художник-иллюстратор родом из Подольска. Там живет, работает в основном удаленно. Рисует иллюстрации, концепт-арт, создает рекламные материалы. Глядя на эти работы, трудно поверить в то, что Максим самоучка. Никакого художественного образования он не имеет.

– Практика заменила мне полноценное образование, – продолжил свой рассказ Максим Костенко. – Поэтому только такой упорный труд привел меня к таким результатам. Учился сам, в Интернете, с помощью видеокурсов, которых сейчас очень много. Я считаю, любой человек может благодаря Интернету, «Ютубу», сайтам, посвященным цифровой живописи, научиться абсолютно всему и абсолютно бесплатно. Первый мой заказ, который связан с кино, был в 2014 году. Мне на мэйл пришло письмо от арт-директора известной студии спецэффектов, и мне предложили работу. В этой индустрии очень много художников, на которых можно равняться. Если их перечислять, это займет очень много времени…

– Среди них есть российские?

– Да, много очень хороших, известных, которые работают за границей. Естественно, Голливуд впереди планеты всей, но, я думаю, российская анимация тоже вполне конкурентоспособна, особенно сейчас набирает обороты. Очень много хороших специалистов, которые находятся в России. Другой вопрос, что они частенько уезжают, когда достигают определенного уровня!

– А вы не планируете, случаем?

– Нет, но, может быть, так, на проект. Есть планы...

– То есть, будете работать для отечества?

– Да, пока да!

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