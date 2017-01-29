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Происшествия
Ужасающее видео нападения тигра на посетителя в зоопарке Китая попало в Сеть

Ужасающее видео нападения тигра на посетителя в зоопарке Китая попало в Сеть

17:09  29 Января 2017
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Ужасающее видео нападения тигра на посетителя в зоопарке Китая попало в Сеть

Пекин, 29 января. Видео нападения тигра на посетителя в китайском зоопарке появилось в Сети. 

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что хищник загрыз мужчину в китайском Нинбо. По имеющейся информации, посетитель по невыясненной причине перелез через ограду в зону, где находились хищные звери. В тот момент сотрудники зоосада кормили тигров. Неожиданно тигр напал на мужчину и нанес ему очень тяжелые увечья. 

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось.

У мужчины остались супруга и ребенок.

После трагедии зверя решили застрелить.

Дана Балан
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