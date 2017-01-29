Ужасающее видео нападения тигра на посетителя в зоопарке Китая попало в Сеть

Пекин, 29 января. Видео нападения тигра на посетителя в китайском зоопарке появилось в Сети.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что хищник загрыз мужчину в китайском Нинбо. По имеющейся информации, посетитель по невыясненной причине перелез через ограду в зону, где находились хищные звери. В тот момент сотрудники зоосада кормили тигров. Неожиданно тигр напал на мужчину и нанес ему очень тяжелые увечья.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, но спасти его не удалось.

У мужчины остались супруга и ребенок.

После трагедии зверя решили застрелить.